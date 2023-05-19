أكّد أنها تعزّز الترابطَ العربي.. الأمير فيصل بن خالد يبارك للقيادة الرشيدة نجاحَ قمة جدة

وقال: "القمة حقّقت مستهدفاتها بفضل الله تعالى، ثم جهود قيادتنا الرشيدة؛ حيث أكد قادة الدول العربية في إعلان جدة في ختام أعمال الدورة العادية الثانية والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة "قمة جدة"؛ على تعزيز العمل العربي المشترك المبنيّ على الأسس والقيم والمصالح المشتركة والمصير الواحد، وضرورة توحيد الكلمة، والتكاتف والتعاون في صون الأمن والاستقرار، وحماية سيادة الدول وتماسك مؤسساتها، والمحافظة على منجزاتها، وتحقيق المزيد من الارتقاء بالعمل العربي والاستفادة من المقومات البشرية والطبيعية التي تحظى بها منطقتنا للتعاطي مع تحدّيات العصر الجديد بما يخدم الأهداف والتطلُّعات نحو مستقبل واعد للشعوب والأجيال القادمة".