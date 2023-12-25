لخدمات نقل فعالة والارتقاء.. "الجاسر" يلتقي أهالي الشرقية ويستمع لمرئياتهم

الْتقى وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، أمس، عددًا من أهالي وسكان المنطقة الشرقية؛ للاستماع إلى مرئياتهم وملاحظاتهم، بحضور قيادات منظومة النقل والخدمات اللوجستية؛ وذلك في إطار لقاءاته للتواصل مع أفراد المجتمع.
وبحث "الجاسر" مع المواطنين أبرز ما يواجهونه من معوقات؛ من أجل الارتقاء بمستوى العمل، وتقديم خدمات فعالة ونوعية لكل المستفيدين؛ وذلك على هامش زيارته للمنطقة.
وأكد الوزير، خلال اللقاء، أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية في مناطق المملكة، تحظى باهتمام ودعم من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا للنقل والخدمات اللوجستية -حفظهما الله- لتحقيق القدرة التنافسية للخدمات اللوجستية، والارتقاء بجودة الحياة في مدن المملكة.