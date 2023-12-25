لخدمات نقل فعالة والارتقاء.. "الجاسر" يلتقي أهالي الشرقية ويستمع لمرئياتهم

وأكد الوزير، خلال اللقاء، أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية في مناطق المملكة، تحظى باهتمام ودعم من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا للنقل والخدمات اللوجستية -حفظهما الله- لتحقيق القدرة التنافسية للخدمات اللوجستية، والارتقاء بجودة الحياة في مدن المملكة.