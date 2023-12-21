جامعة الملك خالد تحقق المركز الثاني وطنيًّا والسابع عربيًّا بالتصنيف العربي للجامعات (ARU)

وأشار إلى أن جامعة الملك خالد تطمح إلى تعزيز حضورها في مختلف تصنيفات مؤسسات التعليم العالي، لتحظى بالمرتبة التي تليق بمستوى الأداء الأكاديمي لمنظومتها التعليمية، وأدائها النوعي في مختلف مجالات البحث والتطوير والابتكار، وتتواءم مع ما تقدمه الجامعة ضمن برامجها المتنوعة التي تستهدف خدمة المجتمع وتعزيز أثرها في بناء الجيل وإثراء سوق العمل بالطاقات البشرية بمستويات تنافسية عالية.