شاعر المليون ينطلق من الرياض في أولى جولات لجنة التحكيم

ويشهد الموسم الثاني عشر مشاركة واسعة من شعراء يمثلون 25 دولة عربية وأجنبية، من بينها السعودية، الإمارات، الكويت، البحرين، قطر، عُمان، اليمن، مصر، المغرب، ليبيا، موريتانيا، تونس، العراق، الأردن، سوريا، فلسطين، الجزائر، السودان، بريطانيا، السويد، تشاد، نيجيريا، زامبيا، باكستان، والسنغال، مما يؤكد مكانة البرنامج بوصفه منصة شعرية عربية رائدة.