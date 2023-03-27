وسط أجواء ماطرة.. متطوعو الشرقية يواصلون أعمالهم وجهودهم لتفطير الصائمين

وقال رئيس نادي تطوع الإداري الصحي بالمملكة ورئيس فرع الجمعية السعودية للإدارة الصحية بالمنطقة الشرقية الأخصائي الأول ثامر الدرعان؛ إن مبادرة رد الجميل هي أحد برامج النادي، وتعد هذه السنة، الثالثة على التوالي للمبادرة، حيث بدأت بالمنطقة الشرقية في عام 2020 أثناء جائحة كورونا، وتم تعميمها في بقية مناطق المملكة، بدعم ومتابعة من رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للإدارة الصحية الدكتور بندر بن دخيل الصاعدي؛ إلى جانب الدعم من المؤسسات والقطاعات الخاصة، والمحال التجارية كالمطاعم والمخابز وغيرها.