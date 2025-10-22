مجموعة الدكتور سليمان الحبيب تفوز بجائزة المسؤولية الاجتماعية للشركات لعام 2025

توج معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، بجائزة المسؤولية الاجتماعية للشركات "الفئة الفضية" التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وتسلم الجائزة الأستاذ فيصل النصار الرئيس التنفيذي للمجموعة من معالي الوزير، خلال الحفل الذي نظمته الوزارة بالرياض لتكريم الشركات الفائزة.
وقال أ. النصار أن فوز مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية بهذه الجائزة المرموقة، يؤكد التزامها الراسخ بتحقيق أهداف المسؤولية المجتمعية ضمن رؤية السعودية 2030، وتعكس جهودها في دعم المبادرات الإنسانية والاجتماعية، وتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص والجهات الحكومية، من خلال مبادرات نوعية أحدثت أثراً ملموساً في تطوير القطاع الصحي، وتمكين الأفراد والمجتمعات.
وأكد أ. النصار أن هذا الإنجاز يُعد حافزاً قوياً للمجموعة لمواصلة التميز في برامجها الاجتماعية، وترسيخ ثقافة الاستدامة في أعمالها وخططها المستقبلية، بجانب المساهمة في تعزيز صحة ورفاهية المجتمع من خلال زيادة الوعي الصحي، وتحسين الوصول إلى الرعاية الصحية والإسهام في تحقيق أهداف خطط وبرامج الدولة الخاصة بتطوير قطاع الرعاية الصحية، وتعليم وتدريب وتأهيل الكوادر الطبية الشابة، وتعزيز الشراكات المجتمعية، مشيراً إلى أن المجموعة تخطط للتوسع في مشاريعها المجتمعية لزيادة عدد المستفيدين.
ونوه أ. النصار بجهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في دعم وتشجيع مشاريع ومبادرات المسؤولية الاجتماعية، واصفاً المسؤولية الاجتماعية للشركات بأنها فكرة سديدة ورائعة، وستدفع الشركات للتنافس في خدمة المجتمع وتعزيز رفاهيته، كما أشاد بإنجازات الوزارة في رسم السياسة العامة لأنظمة العمل والعمال في القطاعين العام والخاص بالمملكة، وفي قطاعات التنمية الاجتماعية، والخدمة المدنية، والخدمات المشتركة، ونجاحاتها اللافتة في تمكين الفرد والمجتمع والمؤسسات.
ويأتي تتويج مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية بهذه الجائزة القيمة، بعد أقل من عام من تكرّيم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة الرياض، المجموعة بجائزة "الجهة الأكثر توظيفاً" في القطاع الخاص، وذلك تقديراً لجهودها في استقطاب وتوظيف وتطوير الكفاءات الوطنية.