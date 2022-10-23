سفارة المملكة لدى إيرلندا تشارك في البازار الدبلوماسي الخيري في دبلن

ونيابةً عن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إيرلندا، أكد المستشار في سفارة المملكة عبدالسلام المشيطي، أن المشاركة تأتي من منطلق اهتمام المملكة بالأعمال الخيرية، فهي سبّاقة إلى إغاثة المحتاجين في جميع أنحاء العالم.