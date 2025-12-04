جائزة الابتكار للمياه تكشف قائمتها النهائية قبل التتويج في جدة الإثنين المقبل

ومنذ فتح باب المشاركة، استقبلت الجائزة مبتكرين وباحثين يسعون إلى تطوير حلول تُتيح للمجتمعات فرصًا أفضل للوصول إلى مياه آمنة، وخفض الفاقد، ورفع كفاءة الاستخدام، في وقت تتزايد فيه التحديات المرتبطة بندرة المياه وتغير المناخ. ويُنظر إلى هذه المشاريع بوصفها إسهامًا مستقبليًا في تحسين جودة الحياة، خصوصًا في المناطق التي تعاني من شح الموارد المائية.