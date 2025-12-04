جائزة الابتكار للمياه تكشف قائمتها النهائية قبل التتويج في جدة الإثنين المقبل

كشفت جائزة الابتكار العالمية في المياه عن قائمتها النهائية التي تضم 36 مرشحًا تأهلوا من بين أكثر من 2,570 مشاركة قادمة من 119 دولة حول العالم، ضمن منافسة دولية واسعة تهدف إلى إيجاد حلول عملية تُسهم في تحسين حياة المجتمعات التي تواجه تحديات مائية متزايدة، وتعزيز الأمن المائي واستدامة الموارد.
ويأتي الإعلان مع اقتراب موعد تتويج الفائزين يوم الإثنين المقبل.
وتعكس المشاريع المرشحة تنوعًا واسعًا في مجالات الابتكار، إذ تنظر الجائزة في ستة مسارات رئيسية تشمل: تقنيات التحلية، معالجة المياه، جودة المياه، إعادة الاستخدام، الحوكمة المائية، والتقنيات الذكية. وتبرز من بين المشاركات حلول متقدمة لمعالجة المياه بكفاءة أعلى، ومشاريع للحد من الفاقد، وتقنيات تعتمد على الذكاء الاصطناعي لدعم الاستدامة وتحسين إدارة الموارد، بما يواكب أولويات القطاع عالميًا ويلبّي احتياجات الدول الساعية إلى حلول مبتكرة وفعّالة.
وتخضع المشاركات المتأهلة لمراحل تقييم دقيقة تشرف عليها لجنة تحكيم دولية تضم 28 محكّمًا يمثلون خبرات بحثية وتقنية من 12 دولة مؤثرة في قطاع المياه عالميًا، تمتد من أوروبا وآسيا والشرق الأوسط إلى أمريكا الشمالية، وتشمل: بلجيكا، الصين، مصر، إيطاليا، ماليزيا، هولندا، قطر، المملكة العربية السعودية، إسبانيا، دولة الإمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية.
ويعكس هذا التنوع قوة المعايير العلمية المعتمدة في التقييم، وثراء التجارب المشاركة، وما يترتب عليه من مصداقية عالية في ترشيح المشاريع القابلة للتطبيق والانتشار عالميًا.
ومنذ فتح باب المشاركة، استقبلت الجائزة مبتكرين وباحثين يسعون إلى تطوير حلول تُتيح للمجتمعات فرصًا أفضل للوصول إلى مياه آمنة، وخفض الفاقد، ورفع كفاءة الاستخدام، في وقت تتزايد فيه التحديات المرتبطة بندرة المياه وتغير المناخ. ويُنظر إلى هذه المشاريع بوصفها إسهامًا مستقبليًا في تحسين جودة الحياة، خصوصًا في المناطق التي تعاني من شح الموارد المائية.
وسيتم إعلان الفائزين في المسارات الستة خلال الحفل المقام في مؤتمر الابتكار في استدامة المياه – IDWS2025 في نسخته الرابعة بمدينة جدة يوم الإثنين المقبل، بحضور خبراء وقيادات ومبتكرين من مختلف أنحاء العالم، ضمن برنامج يسلّط الضوء على الابتكارات وتحفيز تطوير التقنيات التي تشكل مستقبل قطاع المياه عالميًا، وإبراز دور السعودية في هذا المجال.