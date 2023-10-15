الأيام القادمة.. بحر العرب قد يحتضن أول حالة مدارية في شمال المحيط الهندي

ويرى المُتنبئون الجويون في المركز أن الظروف الجوية مواتية في بحر العرب لتشكل الحالة المدارية؛ لاسيما وأن بحر العرب لا يزال يُسجل درجات حرارة سطحية أعلى من مُعدلاتها المُعتادة، كما أن رياح المونسون الصيفية بدأت بالانحسار عن أغلب أجزاء بحر العرب. إلا أن من الصعب معرفة مدى تطور هذا النظام والمسار الذي قد يسلكه بشكل دقيق من الآن قبل تشكل الحالة المدارية على أرض الواقع، حيث إن الاحتمالات مفتوحة على مصرعيها.