الأيام القادمة.. بحر العرب قد يحتضن أول حالة مدارية في شمال المحيط الهندي

يُراقب المتنبئون الجويون في "طقس العرب" الإقليمي مؤشرات مُرتفعة تُبديها خرائط التنبؤات الحاسوبية لاحتمالية تشكل أول حالة مدارية في بحر العرب خلال الأسبوع الحالي. وفي حال تشكلها تُعتبر أول حالة خلال الموسم الثاني لنشاط الحالات المدارية في منطقة شمال المُحيط الهندي وبحر العرب، والذي يمتد من مطلع أكتوبر حتى مُنتصف ديسمبر، ويسمى (Post-monsoon) أي الموسم الذي يلي نشاط الرياح الموسمية في بحر العرب.
ويرى المُتنبئون الجويون في المركز أن الظروف الجوية مواتية في بحر العرب لتشكل الحالة المدارية؛ لاسيما وأن بحر العرب لا يزال يُسجل درجات حرارة سطحية أعلى من مُعدلاتها المُعتادة، كما أن رياح المونسون الصيفية بدأت بالانحسار عن أغلب أجزاء بحر العرب. إلا أن من الصعب معرفة مدى تطور هذا النظام والمسار الذي قد يسلكه بشكل دقيق من الآن قبل تشكل الحالة المدارية على أرض الواقع، حيث إن الاحتمالات مفتوحة على مصرعيها.