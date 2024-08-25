عن جائزتي "التنفيذي" بالطيران والضيافة.. "السليمان": يختصر المسافات بخصخصة الخدمات مع بناء وتطوير مطاراتنا

وفي مقاله "تنفيذي.. اختصار المسافة!" بصحيفة "عكاظ"، يقول "السليمان": "في سوق إقليمي لقطاع الطيران يشهد تنافسًا شديدًا، جاء حصول "التنفيذي" على جائزتين من Global Brands كأفضل علامة تجارية فاخرة في قطاع الطيران، وأفضل علامة تجارية فاخرة في قطاع الضيافة على مستوى دول الخليج لعام 2024، مؤشرًا على العمل المستمر والجهد الدؤوب ليحتل قطاع الطيران السعودي مكانته المتقدمة الطبيعية على المستوى الإقليمي!".