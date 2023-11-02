بملايين الريالات أظهروا معدنهم الأصيل.. السعوديون يسارعون إلى إغاثة غزة ومداواة جراحها عبر "ساهم"

ما إن وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-؛ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بإطلاق الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، حتى بدأت التبرعات السعودية تنهمر على منصة "ساهم".
وافتتحت القيادة السعودية الكريمة باب التبرعات بمبلغ 50 مليون ريال لصالح الحملة، وذلك بتبرع خادم الحرمين بمبلغ 30 مليون ريال، والذي أعقبه ولي العهد بتبرع بقيمة 20 مليون ريال.
وبلغت التبرعات حتى وقت كتابة هذه السطور نحو 150 مليون ريال في أقل من يوم من إطلاق الحملة الشعبية التي شارك فيها جميع فئات الشعب؛ امتدادًا للدعم السعودي الرسمي اللامتناهي للقضية الفلسطينية، ودور المملكة التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن.
وتفاعلت عددٌ من الشركات السعودية الوطنية مع الحملة الخيرية بشكل واسع، وقدمت مؤسسة عبدالله العثيم وأولاده الخيرية مبلغ 10 ملايين ريال، فيما تبرعت ماكدونالدز السعودية بقيمة 20 مليون ريال دعمًا للجهود.
وأعلنت مؤسسة الغويري الخيرية عن دعم الحملة بثلاثة ملايين، كما تبرع سماحة مفتي المملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ بمبلغ 200 ألف ريال.
وأسهمت مؤسسة أبوغزالة للتنمية والبيك بمبلغ 10 ملايين، فيما بلغ تبرع الشيخ عبدالعزيز أحمد محمد بغلف مليون ريال.
كما أتاحت عددٌ من الشركات فرص التبرع عبر تطبيقاتها، ومنها هنقرستيشن، وجاهز، وذا شفز.
وأتاح مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عددًا من قنوات التبرع، سواء عبر منصة "ساهم"، أو من خلال التحويل البنكي إلى مصرف الراجحي:
SA5580000504608018899998 أو من خلال رسالة نصية للرقم 5565.