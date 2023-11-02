بملايين الريالات أظهروا معدنهم الأصيل.. السعوديون يسارعون إلى إغاثة غزة ومداواة جراحها عبر "ساهم"

وبلغت التبرعات حتى وقت كتابة هذه السطور نحو 150 مليون ريال في أقل من يوم من إطلاق الحملة الشعبية التي شارك فيها جميع فئات الشعب؛ امتدادًا للدعم السعودي الرسمي اللامتناهي للقضية الفلسطينية، ودور المملكة التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن.