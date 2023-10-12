"الجاسر": إعلان ولي العهد للمخطط العام لمطار أبها يعزز مكانة المملكة كمحور دولي للطيران

ولفت إلى أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية تشهد حالياً وبدعم القيادة الرشيدة العديد من المشاريع الاستراتيجية التي تستهدف تحقيق نقلة كبرى لتنمية قطاع الطيران، وتوسيع إسهاماته الخدمية و الاقتصادية والتنموية، وفق الاستراتيجية المعتمدة؛ التي تستهدف زيادة الوجهات لأكثر من 250 وجهة دولية، ونقل 330 مليون مسافر، ورفع قدرات قطاع الشحن الجوي عبر مضاعفة الطاقة الاستيعابية لتصل إلى أكثر من 4.5 ملايين طن.