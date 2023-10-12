"الجاسر": إعلان ولي العهد للمخطط العام لمطار أبها يعزز مكانة المملكة كمحور دولي للطيران

رفع وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني المهندس صالح بن ناصر الجاسر، الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين بمناسبة إعلان سمو ولي العهد إطلاق المخطط العام لمطار أبها الدولي، كما شكر الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير على دعمه واهتمامه بمشاريع منظومة النقل والخدمات اللوجستية في المنطقة.
وقال "الجاسر": إن إعلان سموه ولي العهد للمخطط العام؛ يأتي امتدادًا لاهتمامه ودعمه الكبير -حفظه الله- لتطوير قطاع النقل الجوي، وفق استراتيجية الطيران التي تضمنت حزمة كبرى من المشاريع الاستراتيجية التي أطلقها سمو ولي العهد؛ لتطوير البنى التحتية في قطاع الطيران، وتعزيز مكانة المملكة كمحور دولي للطيران، ومركز لوجستي عالمي، وصولًا لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
وأضاف أن المخطط العام لمطار أبها الجديد يتضمن رفع الطاقة الاستيعابية للمسافرين، وزيادة معدل الرحلات، وتوسيع الربط الجوي لمنطقة عسير، مما يسهم في رفع معدل الحركة الجوية ودعم برامج السياحة وجودة الحياة وصولًا لتحقيق التنمية المستدامة من خلال تعزيز التنوع الاقتصادي والتنموي، وفق رؤية 2030.
ولفت إلى أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية تشهد حالياً وبدعم القيادة الرشيدة العديد من المشاريع الاستراتيجية التي تستهدف تحقيق نقلة كبرى لتنمية قطاع الطيران، وتوسيع إسهاماته الخدمية و الاقتصادية والتنموية، وفق الاستراتيجية المعتمدة؛ التي تستهدف زيادة الوجهات لأكثر من 250 وجهة دولية، ونقل 330 مليون مسافر، ورفع قدرات قطاع الشحن الجوي عبر مضاعفة الطاقة الاستيعابية لتصل إلى أكثر من 4.5 ملايين طن.