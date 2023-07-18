بالفيديو.. CNN الأمريكية تنشر تقريرًا عن مغامرة شاب سعودي غاص مع حيتان العنبر

وتتخذ حيتان العنبر اسمها نسبة لمادة شمعية، تُسمى "العنبرية"، وهي نوع من الشحوم الحيوانية، تُستخرج من تجاويف رأس حيتان العنبر، وتساعدها على تركيز الصوت. وبالرغم من أنها ليست من أكبر أنواع الحيتان إلا أن حيتان العنبر تتمتع بأكبر دماغ على هذا الكوكب، ويمكنها أن تغوص أعمق من أي كائن بحري آخر تقريبًا، وفقًا لما أشار إليه موقع الوكالة الدولية لصيد الحيتان.