"قطان" يثمّن دعم سيشل لـ "إكسبو الرياض" وللقمتَيْن السعودية والعربية الإفريقية بالرياض

التقى المستشار في الديوان الملكي أحمد بن عبدالعزيز قطان، اليوم، وزير الخارجية والسياحة في جمهورية سيشل سيلفستر راديجوندي.
وثمّن قطان في بداية اللقاء ما أبداه وزير خارجية سيشل، من تأكيد دعم حكومة بلاده لطلب المملكة لاستضافة معرض "إكسبو 2030" في مدينة الرياض، والترحيب بعقد القمتَيْن "القمة السعودية الإفريقية الأولى، و"القمة العربية الإفريقية الخامسة" في المملكة هذا العام.
وجرى خلال اللقاء، استعراض علاقات الصداقة والتعاون المشترك، كما ناقش الجانبان تعزيز أوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات وسبل دعمها وتطويرها.