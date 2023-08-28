"قطان" يثمّن دعم سيشل لـ "إكسبو الرياض" وللقمتَيْن السعودية والعربية الإفريقية بالرياض

وثمّن قطان في بداية اللقاء ما أبداه وزير خارجية سيشل، من تأكيد دعم حكومة بلاده لطلب المملكة لاستضافة معرض "إكسبو 2030" في مدينة الرياض، والترحيب بعقد القمتَيْن "القمة السعودية الإفريقية الأولى، و"القمة العربية الإفريقية الخامسة" في المملكة هذا العام.