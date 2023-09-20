في الوقت المناسب تمامًا لعشاق التكنولوجيا.. HUAWEI WATCH GT 4 متاحة للحجز المسبق الآن

دومًا ما تحاول العلامات التجارية المختلفة الرقي بتصميم الساعات الذكية لمستوى يماثل فخامة الساعات التقليدية؛ إلا أن قلةً من يتمكنون من تحقيق ذلك، وتُعد هواوي أحد العلامات التجارية الرائدة في هذا المجال. وساعة HUAWEI WATCH GT 4 الجديدة خير دليل على ذلك؛ حيث ستتوفر بتصميمين فريدين بحجمين: إصدار كبير بمقاس 46 ملم بإطار مثمن، وإصدار أصغر بمقاس 41 ملم بتصميم قلادة.