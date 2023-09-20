في الوقت المناسب تمامًا لعشاق التكنولوجيا.. HUAWEI WATCH GT 4 متاحة للحجز المسبق الآن

حققت هواوي نجاحًا كبيرًا مع إطلاق أحدث ساعات HUAWEI WATCH GT 4، في الوقت المناسب تمامًا لعشاق التكنولوجيا.
وتتبع الساعة الجديدة سابقاتها من الإصدارات من سلسلة HUAWEI WATCH GT، متبنيةً في ذلك عمر البطارية الطويل الذي حطم الرقم القياسي الذي يصل إلى أسبوعين؛ إلا أن الإصدار الجديد يحمل في جعبته الكثير من الميزات الجديدة والسباقة؛ بما في ذلك التصميم الجديد والميزات الصحية وميزات اللياقة المطورة.
وبالنسبة للمستخدمين، فهذه فرصتهم للحصول على واحدة من أكثر الساعات الذكية المنتظرة لهذا العام بسعر مذهل.
وتقدم هواوي عرضًا خاصًّا للحجز المبكر على الساعة الذكية الجديدة؛ حيث أصبح الحجز المسبق متاحًا الآن على HUAWEI WATCH GT 4 بسعر مخفض ويصل الخصم إلى 200 ريال.
عرض الحجز المبكر صالح فقط لفترة محدودة ولعدد محدود فقط من العملاء؛ لذا سارع بالحجز المبكر لساعة HUAWEI WATCH GT 4 اليوم!
دومًا ما تحاول العلامات التجارية المختلفة الرقي بتصميم الساعات الذكية لمستوى يماثل فخامة الساعات التقليدية؛ إلا أن قلةً من يتمكنون من تحقيق ذلك، وتُعد هواوي أحد العلامات التجارية الرائدة في هذا المجال. وساعة HUAWEI WATCH GT 4 الجديدة خير دليل على ذلك؛ حيث ستتوفر بتصميمين فريدين بحجمين: إصدار كبير بمقاس 46 ملم بإطار مثمن، وإصدار أصغر بمقاس 41 ملم بتصميم قلادة.
وتأتي HUAWEI WATCH GT 4 بإصدارين، مقاس 46 ملم بتصميم يتماشى مع رؤية الأشخاص الذين يفضلون المظهر الأنيق والمتفرد للتصميم المثمن دون التنازل عن الميزات الذكية والعملية للساعة الذكية؛ أما الأذواق الأخرى التي تميل للمظهر الفخم ببساطته، فسيكون الإصدار بمقاس 41 خيارهم المثالي؛ حيث صُمم هذا الإصدار لترك انطباع راقٍ يتماشى مع مختلف قطع المجوهرات والأساور التقليدية؛ مما يتيح لمقتنيه التنويع في أنماط أزيائهم من النمط اليومي العملي إلى الرسمي الأنيق.
وستتوفر HUAWEI WATCH GT 4 بستة ألوان مختلفة، مع أحزمة قياسية والآلاف من وجوه الساعات للاختيار من بينها. وسيستمتع أولئك المحبون للتجارب واختبار الأنماط المختلفة بالتأكيد، بالتصاميم الكبيرة التي يوفرها المنتج.
توفر HUAWEI WATCH GT 4 عمر بطارية استثنائي، يصل إلى 14 يومًا من الاستخدام في ساعة HUAWEI WATCH GT 4 بمقاس 46 ملم و7 أيام في ساعة HUAWEI WATCH GT 4 بمقاس 41 ملم. ويضمن عمر البطارية الممتد هذا إمكانية الاعتماد على ساعتك للاستخدام المستمر دون إعادة الشحن المتكرر.
تقدم HUAWEI WATCH GT 4 أيضًا ميزات مراقبة صحية جديدة، مع تحسينات لمستشعر الساعة للحصول على دقة أعلى.
ومن الجدير بالذكر أن TruSeenTM 5.5+ بإصداره الجديد، سيقدم قراءات أكثر دقة وتحليلًا متعمقًا للمقاييس الفسيولوجية لمرتدي الساعة؛ مما يعزز من قوة دور خوارزميات الذكاء الاصطناعي.
وهو يتضمن خوارزمية تعزيز الإشارة متعددة القنوات المتجذرة في تعلم الذكاء الاصطناعي الحصري العميق من هواوي؛ مما يضمن قراءات دقيقة لأقصى حد ممكن لمعدل ضربات القلب.
وسيؤدي هذا أيضًا إلى تعزيز الميزات الرياضية الحالية وميزات مراقبة النوم؛ مما يسمح للمستخدمين بالحصول على نظرة عامة أكثر شمولًا على صحتهم ودورة نومهم.
تحتوي الساعة أيضًا على بعض ميزات تتبع اللياقة البدنية السباقة. وتقدم HUAWEI WATCH GT 4 تطبيق Stay Fit؛ مما يوفر دعمًا شاملًا لإدارة السعرات الحرارية وإدارة الوزن. مع حساب السعرات الحرارية ومراقبة عجز السعرات الحرارية وخطط التحكم في الوزن، تساعد هذه الميزة المستخدمين على تحقيق أهدافهم الصحية.
وتتضمن تنبيهًا بالسعرات الحرارية لإبقائك على المسار الصحيح مع أهداف السعرات الحرارية الخاصة بك، وعرض السعرات الحرارية الحالية مقابل هدفك المحدد في واجهة واضحة وبديهية.