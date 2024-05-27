إصدار الدليل الاسترشادي لتعزيز كفاءة مشاريع البنية التحتية في الرياض

وأوضح نائب الرئيس التنفيذي للمركز للتخطيط المهندس بدر بن محمد التميمي، أن الدليل يمثل جزءًا لا يتجزأ من خطة شاملة تهدف إلى الارتقاء بأداء مشاريع البنية التحتية في المنطقة، مبينًا أن الدليل يستند إلى أفضل الممارسات العالمية والمعايير المعتمدة، بما في ذلك معايير وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.