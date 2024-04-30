إنذارٌ باللون الأحمر يلف الرياض ومكة والشرقية.. أمطارٌ غزيرة وصواعقُ رعديّة

رفع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، درجة الإنذار إلى اللون الأحمر في مناطق: الشرقية والرياض ومكة المكرّمة، متوقعاً هطولَ أمطارٍ غزيرة مصحوبة بصواعقَ رعديّة.
وأوضح المركز أن فترة الإنذار في الشرقية، التي تشمل محافظات "الخفجي والنعيرية وقرية العليا"، تستمر حتى الواحدة من صباح غد الأربعاء، فيما تنتهي بالرياض بمحافظات "الدوادمي والرين والقويعية وعفيف"، ومكة المكرّمة بمحافظات "تربة ورنيه" في الحادية عشرة مساء اليوم.
وتوقّع "الأرصاد" أن تشهد تلك الفترة، سقوط أمطارٍ غزيرة، تتضمن تأثيرات مصاحبة من رياحٍ شديدة السرعة وانعدامٍ في مدى الرؤية وتساقُط البَرَد وجريان السيول وصواعقَ رعديّة.