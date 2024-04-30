إنذارٌ باللون الأحمر يلف الرياض ومكة والشرقية.. أمطارٌ غزيرة وصواعقُ رعديّة

وأوضح المركز أن فترة الإنذار في الشرقية، التي تشمل محافظات "الخفجي والنعيرية وقرية العليا"، تستمر حتى الواحدة من صباح غد الأربعاء، فيما تنتهي بالرياض بمحافظات "الدوادمي والرين والقويعية وعفيف"، ومكة المكرّمة بمحافظات "تربة ورنيه" في الحادية عشرة مساء اليوم.