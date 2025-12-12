لاعب المنتخب السعودي ونادي الصفا لكرة اليد يُجري جراحة ناجحة بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر

أجرى الكابتن حيدر علي التاروتي، لاعب المنتخب السعودي ونادي الصفاء لألعاب لكرة اليد، عملية جراحية ناجحة لإصلاح قطع في الغضروف الهلالي بالركبة، في مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر، على يد الدكتور محمد عبدالله القحطاني استشاري جراحة العظام والإصابات الرياضية واستبدال مفصل الركبة.
وقال الكابتن حيدر أنه منذ تعرضه للإصابة ظل يعاني من آلام بالركبة خاصة عند الركض أو صعود ونزول الدرج، وأعاقت هذه الأعراض نشاطه الرياضي، فقام بمراجعة مستشفى الدكتور سليمان الحبيب، وخضع لفحوصات طبية دقيقة أبرزها الرنين المغناطيسي MRI، حيث بينت النتائج إصابته بقطع في الغضروف الهلالي، فأجرى له الفريق الطبي عملية دقيقة باستخدام تقنية المنظار، تم فيها إصلاح الغضروف المتضرر، وتكللت ولله الحمد بالنجاح، إذ تحسنت حالته الصحية بعد التدخل الجراحي.
وأشاد الكابتن بمستوى الرعاية الصحية المتطورة التي يقدمها المستشفى، مقدماً شكره وتقديره على الاهتمام الكبير الذي حظي به في المستشفى، من قبل الفريق الطبي وعلى رأسهم د. محمد القحطاني، كما قدم شكره وتقديره للمسؤولين عن المنتخب السعودي لكرة اليد على اهتمامهم بعلاجه.
من جانبه أوضح د. محمد القحطاني أن تمزق الغضروف الهلالي تعد من إصابات الركبة الشائعة، تتسبب فيها الحوادث التي تؤدي إلى الالتواء أو الانثناء القوي في المفصل، مضيفاً أن اللاعب سيعود إلى الملاعب قريباً إن شاء الله بعد استكمال برنامج العلاج التأهيلي.
