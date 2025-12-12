لاعب المنتخب السعودي ونادي الصفا لكرة اليد يُجري جراحة ناجحة بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر

وقال الكابتن حيدر أنه منذ تعرضه للإصابة ظل يعاني من آلام بالركبة خاصة عند الركض أو صعود ونزول الدرج، وأعاقت هذه الأعراض نشاطه الرياضي، فقام بمراجعة مستشفى الدكتور سليمان الحبيب، وخضع لفحوصات طبية دقيقة أبرزها الرنين المغناطيسي MRI، حيث بينت النتائج إصابته بقطع في الغضروف الهلالي، فأجرى له الفريق الطبي عملية دقيقة باستخدام تقنية المنظار، تم فيها إصلاح الغضروف المتضرر، وتكللت ولله الحمد بالنجاح، إذ تحسنت حالته الصحية بعد التدخل الجراحي.