دون جروح خارجية وبأيدي كفاءات طبية.. نجاح كبير لجراحات تجميل الأنف بمستشفى سليمان الحبيب بالخُبر

وأضاف الدكتور علي، أن عمليات تجميل الأنف لا تستغرق وقتاً طويلاً، كما أنها تجرى تحت التخدير الكلي، وتعتمد على حالة المريض والمشكلة التي يعانيها ويعود إلى منزله خلال 24 ساعة، ويفضل إجراؤها للفتيات من عمر 16 سنة فما فوق، أما الشباب فتبدأ من عمر 17 عاماً. وذلك حتى يكتمل النمو والتشكيل للوجه والأنف، لكن يمكن في حالات الضرورة، مثل الحوادث وصعوبة التنفس والتشوهات الخلقية إجراء العملية في أي عمر.