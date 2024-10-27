بهدف المساهمة في تحقيق مفهوم الأثر المجتمعي: بنك الرياض يعلن عن شراكته الاستراتيجية مع الملتقى الدولي للمسؤولية الاجتماعية

تأتي مشاركة بنك الرياض في هذه النسخة من الملتقى بهدف تسليط الضوء على جهوده المبذولة في إطار برنامجه للمسؤولية الاجتماعية “بكرة”. ويُعتبر الملتقى الدولي للمسؤولية الاجتماعية من أبرز المنصات التي تجمع صناع القرار والخبراء في مجال المسؤولية الاجتماعية على المستويين المحلي والدولي، حيث يتم تبادل الأفكار وتطويرها لتكوين نواة للتأثير الإيجابي على المجتمع والبيئة، والمساهمة في تحقيق أهداف الاستدامة على جميع المستويات.