بهدف المساهمة في تحقيق مفهوم الأثر المجتمعي: بنك الرياض يعلن عن شراكته الاستراتيجية مع الملتقى الدولي للمسؤولية الاجتماعية

أعلن بنك الرياض عن شراكته الاستراتيجية للملتقى الدولي للمسؤولية الاجتماعية والذي يأتي برعاية كريمة من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله-، والذي من المقرر انعقاد فعالياته بمدينة الرياض في الفترة ما بين 28-29 أكتوبر تحت شعار "من الالتزام إلى التأثير".
تأتي مشاركة بنك الرياض في هذه النسخة من الملتقى بهدف تسليط الضوء على جهوده المبذولة في إطار برنامجه للمسؤولية الاجتماعية “بكرة”. ويُعتبر الملتقى الدولي للمسؤولية الاجتماعية من أبرز المنصات التي تجمع صناع القرار والخبراء في مجال المسؤولية الاجتماعية على المستويين المحلي والدولي، حيث يتم تبادل الأفكار وتطويرها لتكوين نواة للتأثير الإيجابي على المجتمع والبيئة، والمساهمة في تحقيق أهداف الاستدامة على جميع المستويات.
تجدر الإشارة إلى بنك الرياض ومن خلال برنامجه للمسؤولية الاجتماعية "بكرة" قام بابتكار العديد من المبادرات النوعية والبرامج التي من شأنها المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لمواجهة التحديات والفرص التنموية في السعودية تحت مظلة رؤية 2030.