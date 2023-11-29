11.2 مليار ريال إنفاق المستهلكين عبر نقاط البيع خلال أسبوع

أنفق المستهلكون في المملكة ما يزيد على 11.2 مليار ريال عبر نقاط البيع، خلال الفترة من 19 – 25 نوفمبر الجاري، وذلك من خلال 171.9 مليون عملية.
وأوضحت بيانات البنك المركزي السعودي "ساما"، أن المستهلكين أنفقوا 849.5 مليون ريال على الملابس والأحذية، و327.7 مليون ريال على مواد التشييد والبناء، و67.8 مليون على التعليم، و216.1 مليون ريال على الأجهزة الإلكترونية والكهربائية.
كما أنفقوا 731.6 مليون ريال على محطات الوقود، و633 مليون ريال على الصحة، و292.9 مليون ريال على الأثاث، و398.5 مليون ريال على الفنادق، و109.9 مليون ريال على المنافع العامة، و185.7 مليون ريال على المجوهرات.
فيما تم إنفاق 1.2 مليار ريال على سلع وخدمات متنوعة، و305.8 مليون ريال على الترفيه والثقافة، و1.7 مليار ريال على المطاعم والمقاهي، و1.5 مليار ريال على الأطعمة والمشروبات، و89.9 مليون ريال على الاتصالات، و658.6 مليون ريال على النقل، إضافة إلى 1.7 مليار على أوجه إنفاق أخرى.
وفيما يتعلق بالمدن، جاء الإنفاق في تبوك خلال المدة نفسها 186.9 مليون ريال، و179.5 مليون ريال في حائل، و121.3 مليون ريال في أبها، و473 مليون ريال في مكة المكرّمة، و270.2 مليون ريال في بريدة، و346.1 مليون ريال في الخُبر، و467.5 مليون ريال في المدينة المنوّرة، و549.6 مليون ريال في الدمام.