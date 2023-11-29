11.2 مليار ريال إنفاق المستهلكين عبر نقاط البيع خلال أسبوع

وفيما يتعلق بالمدن، جاء الإنفاق في تبوك خلال المدة نفسها 186.9 مليون ريال، و179.5 مليون ريال في حائل، و121.3 مليون ريال في أبها، و473 مليون ريال في مكة المكرّمة، و270.2 مليون ريال في بريدة، و346.1 مليون ريال في الخُبر، و467.5 مليون ريال في المدينة المنوّرة، و549.6 مليون ريال في الدمام.