المعادلة الذكية.. مختصون يكشفون "أسرار تحول السعودية العالمي في الثقافة والعلوم"

واستعرض رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد بن سليمان الجاسر، عددًا من المشاريع في مجال التنمية البشرية؛ مؤكدًا الالتزام بمنهجية لاستكشاف حلول تمويلية مبتكرة لتنفيذ هذه المشاريع؛ مشيرًا إلى أن سياسة المملكة المتعلقة بقطاع التعليم، تحمل شعار "التعليم في خدمة التنمية البشرية"؛ مما يعني بالدرجة الأولى أن التركيز ينبغي أن ينصبّ على التعلم بدلًا من التعليم.