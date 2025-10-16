أول شركة خطوط حديدية في العالم.. "سار" تحصد جائزة فئة القطارات السياحية للمسافات الطويلة

في إنجاز عالمي جديد يعكس مكانة المملكة الريادية في قطاع النقل السككي، حصدت الخطوط الحديدية السعودية "سار" جائزة فئة القطارات السياحية للمسافات الطويلة ضمن النسخة الأولى من جوائز الاتحاد الدولي للسكك الحديدية (UIC) الخاصة بالسياحة، التي أُقيمت في مقر الاتحاد بالعاصمة الفرنسية باريس، بمشاركة كبرى شركات السكك الحديدية حول العالم.
وتُعد هذه الجائزة – التي تُنظَّم للمرة الأولى على مستوى العالم – تأكيدًا على ريادة "سار" في تقديم حلول نقل مبتكرة وصديقة للبيئة، إذ تسهم القطارات الليلية في خفض الانبعاثات الكربونية بما يعادل ملايين الكيلوغرامات من ثاني أكسيد الكربون سنويًا، وتقلل الاعتماد على السيارات في الرحلات الطويلة، إلى جانب توفير تجربة سفر تجمع بين التنقل والراحة عبر مقصورات النوم الخاصة، وخدمة شحن السيارات على متن القطار، مما يمنح الركاب تجربة فريدة تعزز مفهوم السفر المستدام والسياحة الذكية.
وجاء تتويج "سار" بهذه الجائزة تكريمًا لتميزها في تشغيل القطارات الليلية التي تقدم تجربة سياحية متكاملة تشمل كبائن للنوم وخدمات ضيافة ومرافق لذوي الإعاقة وعربة للأمتعة، إضافةً إلى عربة المطعم التي توفر خيارات متنوعة، لتشكل جميعها نموذجًا متكاملًا يعزز من قيمة الرحلة السياحية عبر السكك الحديدية، ويربط الوجهات السياحية والثقافية والتراثية في المملكة، بما في ذلك مواقع مدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي.
وأكد الرئيس التنفيذي للخطوط الحديدية السعودية، الدكتور بشار بن خالد المالك، أن هذا التكريم العالمي يعكس التطور المتسارع لقطاع النقل السككي في المملكة بدعم من القيادة الرشيدة – حفظها الله – لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، مشيرًا إلى أن "سار" تفخر بكونها أول شركة خطوط حديدية في العالم تنال هذا التكريم من الاتحاد الدولي للسكك الحديدية، ما يعزز ريادة المملكة في بناء منظومة نقل متكاملة ومستدامة تدعم جودة الحياة والسياحة والاقتصاد الوطني.
ويُعد هذا الإنجاز الدولي محطة مهمة في مسيرة "سار"، حيث يعزز حضورها المؤسسي عالميًا، ويدعم تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، من خلال ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي وداعم رئيسي للسياحة المستدامة.