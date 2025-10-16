أول شركة خطوط حديدية في العالم.. "سار" تحصد جائزة فئة القطارات السياحية للمسافات الطويلة

وتُعد هذه الجائزة – التي تُنظَّم للمرة الأولى على مستوى العالم – تأكيدًا على ريادة "سار" في تقديم حلول نقل مبتكرة وصديقة للبيئة، إذ تسهم القطارات الليلية في خفض الانبعاثات الكربونية بما يعادل ملايين الكيلوغرامات من ثاني أكسيد الكربون سنويًا، وتقلل الاعتماد على السيارات في الرحلات الطويلة، إلى جانب توفير تجربة سفر تجمع بين التنقل والراحة عبر مقصورات النوم الخاصة، وخدمة شحن السيارات على متن القطار، مما يمنح الركاب تجربة فريدة تعزز مفهوم السفر المستدام والسياحة الذكية.