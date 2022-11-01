7 قرى غائبة عن النقل المدرسي بالمخواة.. وآباء يناشدون: الأعذار واهية!

وأضاف: "بدأ العام الدراسي الحالي وبدأ معه النقل المدرسي، لكنه لم يستمر لأكثر من أسبوع واحد، وبالمراجعة والمطالبة تعدّدت الإفادات والاعتذارات، وهي جميعاً غير منطقية، حيث كانت الإفادة الأولى باستقالة السائق، وذلك غير صحيح فقد تمّ توجيهه لمدرسة أخرى".