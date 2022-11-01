7 قرى غائبة عن النقل المدرسي بالمخواة.. وآباء يناشدون: الأعذار واهية!

ناشد عددٌ من أولياء أمور طالبات عدة قرى بتعليم المخواة المسؤولين، لتوجيه شركة النقل المدرسي باستئناف نقل بناتهن للمدارس بعد توقفها منذ الأسبوع الثاني في العام الدراسي الحالي؛ مؤكدين تعلل مسؤولي النقل بأعذار مختلفة جميعها واهية غير صحيحة.
وقال المواطن محمد الزهراني لـ"سبق": "نحن أهالي قرى وادي سقامة وقدران والحمدة والبيضاء والشراحين والرششة والمضحاة التابعين لتعليم المخواة ، لم نجد تجاوباً من إدارة التعليم، حيث إن بناتنا محرومات من النقل على الرغم من رفع عدة بلاغات لشركة التطوير إلا أنها لم تجد تجاوباً فعلياً".
وأضاف: "بدأ العام الدراسي الحالي وبدأ معه النقل المدرسي، لكنه لم يستمر لأكثر من أسبوع واحد، وبالمراجعة والمطالبة تعدّدت الإفادات والاعتذارات، وهي جميعاً غير منطقية، حيث كانت الإفادة الأولى باستقالة السائق، وذلك غير صحيح فقد تمّ توجيهه لمدرسة أخرى".
وتابع: "وفي إفادة أخرى قالوا بتعطل جميع حافلات النقل، وثالثة الأثافي كانت أن عدد طالبات القرى غير مكتمل وذلك منافٍ للحقيقة حيث مشرفات الطالبات اللاتي أنهين عمليات الدفع المالي تزيد على 20 طالبة، ما اضطر أولياء الامور لنقل بناتهم رغم كبر سن بعضهم وأعمال الآخرين البعيدة عن مدارسهن وظروف آخرين.
وقال "الزهراني": "هي علاقة تعاقدية بين أولياء الأمور وشركة النقل المدرسي، لكن الأخيرة لم تفِ ببنود العقد الذي تسلّمت عليه المبالغ، ونناشد مسؤولي المنطقة والوزارة بتوجيه الشركة لنقل الطالبات".
"سبق" عرضت الشكوى على متحدث تعليم المخواة ناصر العمري، الذي اكتفى بقوله: "المسار المذكور لدى الجهة المسؤولة عن توفير خدمة النقل المدرسي للطلبة المستحقين للخدمة في نظام نور شركة تطوير من خلال المتعهد -تحتفظ "سبق" باسمه-".