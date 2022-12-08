رئيس "الصادرات": رؤية 2030 فتحت آفاقًا رحبة لاستثمارات عملاقة مع الصين

وأشاد بنمو وتطوّر حجم التبادل التجاري بين البلدين، مشيرًا إلى أنّ جمهورية الصين الشعبية من بين أهم الشركاء التجاريين للمملكة، حيث بلغ إجمالي الصادرات غير النفطية من المملكة إلى الصين ما قيمته 36 مليار ريال خلال عام 2021م، وأهم قطاعات الصادرات السعودية للصين هي: "البتروكيمياويات" التي بلغت 31.7 مليار ريال، و"المعادن" التي بلغت 2.0 مليار ريال.