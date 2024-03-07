وزارة الاتصالات تعقد ورشة بين الشركات السعودية والسنغافورية لتشجيع الاستثمارات الرقمية

عقدت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ورشة عمل مشتركة مع الجانب السنغافوري والشركات الوطنية السعودية لتشجيع الاستثمارات في المملكة، وتبادل الخبرات وعرض أفضل الممارسات التقنية بين شركات القطاع الخاص مع الجانبين.
وتطرقت الورشة التي انعقدت خلال فعاليات مؤتمر ليب 24، التي شارك فيها 10 شركات سعودية وسنغافورية من مقدمي الخدمات التقنية والاتصالية والحلول الذكية، والذكاء الاصطناعي التوليدي، للفرص الاستثمارية ومناقشة المبادرات والمشاريع المقترحة لتحفيز وتنمية الاقتصاد الرقمي.
وسلطت الورشة الضوء على الفرص الاستثمارية العديدة التي يزخر بها القطاع، مستعرضة ملامح المرحلة القادمة والمخرجات المتوقعة للخروج بتوصيات تسهم في تحقيق شراكات تعزز من تنمية الاقتصاد الرقمي بين الجانبين، كما تعرفت خلالها الشركات المشاركة على أفضل الممارسات المتّبعة لجعل البنية الرقمية المتينة التي يحظى بها القطاع أكثر استدامة، إلى جانب أهمية تحقيق مستقبل مستدام من خلال تحسين وبناء مهارات المحتوى الرقمي.
وتعمل الوزارة على ترسيخ مفاهيم فتح الأسواق المحلية والعالمية لتشجيع الاستثمارات الرقمية، والمميزات التنافسية التي يحظى بها القطاع الرقمي، ساعية من خلال هذه الورشة للوصول إلى تحقيق الاستدامة الرقمية من خلال تسريع نمو الاقتصاد الرقمي، وتعزيز مكانة المملكة كمركز إقليمي للتقنية والابتكار.