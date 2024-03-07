وزارة الاتصالات تعقد ورشة بين الشركات السعودية والسنغافورية لتشجيع الاستثمارات الرقمية

وسلطت الورشة الضوء على الفرص الاستثمارية العديدة التي يزخر بها القطاع، مستعرضة ملامح المرحلة القادمة والمخرجات المتوقعة للخروج بتوصيات تسهم في تحقيق شراكات تعزز من تنمية الاقتصاد الرقمي بين الجانبين، كما تعرفت خلالها الشركات المشاركة على أفضل الممارسات المتّبعة لجعل البنية الرقمية المتينة التي يحظى بها القطاع أكثر استدامة، إلى جانب أهمية تحقيق مستقبل مستدام من خلال تحسين وبناء مهارات المحتوى الرقمي.