1000 عاملة منزلية من الفلبين تصل إلى السعودية الأسبوع المقبل

تغادر الأسبوع المقبل 1000 عاملة منزلية فلبينية إلى السعودية؛ وفقًا لمستشار التوظيف الفلبيني ماني جيسلاني، الذي أشار إلى أن شهادات التوظيف والإجراءات اللازمة لهذه الدفعة تم الانتهاء منها.
وذكر "جيسلاني" في تصريحات إعلامية، أن هذه المجموعة الأولية من العمالة المنزلية ستتجه إلى المملكة خلال الأسبوع المقبل، وستلحق بها دفعات أخرى ما زالت الجهات المختصة تعالج طلباتها.
واستأنفت السعودية في 7 نوفمبر الماضي توظيف العمالة الفلبينية، بمن فيهم عاملات المنازل، وتم تحديد الحد الأعلى لرسوم استقدام عاملات المنازل من الفلبين عند 17288 ريالًا سعوديًّا.
يُذكر أنه خلال الأشهر القليلة الماضية، تم رفض منح 3 آلاف عاملة فلبينية تأشيرة عمل في السعودية بسبب شروط العمر.