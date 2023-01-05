1000 عاملة منزلية من الفلبين تصل إلى السعودية الأسبوع المقبل

وذكر "جيسلاني" في تصريحات إعلامية، أن هذه المجموعة الأولية من العمالة المنزلية ستتجه إلى المملكة خلال الأسبوع المقبل، وستلحق بها دفعات أخرى ما زالت الجهات المختصة تعالج طلباتها.