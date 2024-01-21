الانتهاء من أعمال البنية التحتية لنفق الدرعية بـ8 مسارات في طريق الدائري الغربي

ويمثل نفق الدرعية، الذي تم تنفيذه وفق تقنيات متطورة حلقة وصل بين مشروع الدرعية والطريق الدائري الغربي والعاصمة الرياض، مما يسهل الوصول إلى المواقع والوجهات التراثية والسياحية في الدرعية مثل حي الطريف التاريخي، وفندق باب سمحان، ومطل البجيري، كما سيتضمن في أعلى نفق الدرعية أحد أكبر الحدائق في المملكة والتي تمتد من الدرعية التاريخية عبر جادة الملك سلمان "البوليفارد" وتنتهي في جامعة الملك سعود، والتي تعكس تجربة عيش رحلة الماضي بالحاضر لزوار الدرعية.