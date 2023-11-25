غداً.. عودة أكثر من 1.2 مليون طالب وطالبة لمقاعد الدراسة بـ"تعليم الرياض"

وأكّد المتحدث الرسمي لتعليم الرياض عبدالسلام الثميري؛ اكتمال الاستعدادات والتجهيزات ووصول الكتب الدراسية إلى المدارس كافة، وتوزيعها على الطلاب والطالبات مع نهاية الفصل الدراسي الأول، بمتابعة مباشرة من المدير العام للتعليم بالمنطقة الدكتور نايف بن عابد الزارع، وبالتكامل مع الإدارات المعنية وفق خطة عمل منظمة، إضافة إلى تنفيذ عددٍ من برامج التوجيه الطلابي لتقديم الدعم المناسب للطلاب والطالبات ولأسرهم من النواحي النفسية والاجتماعية والتربوية.