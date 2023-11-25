غداً.. عودة أكثر من 1.2 مليون طالب وطالبة لمقاعد الدراسة بـ"تعليم الرياض"

يعود أكثر من ١.٢ مليون طالب وطالبة، غداً الأحد ١٢ جمادى الأولى ١٤٤٥هـ، إلى مقاعد الدراسة في مدارس الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض؛ لإكمال رحلتهم التعليمية للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي.
وأكّد المتحدث الرسمي لتعليم الرياض عبدالسلام الثميري؛ اكتمال الاستعدادات والتجهيزات ووصول الكتب الدراسية إلى المدارس كافة، وتوزيعها على الطلاب والطالبات مع نهاية الفصل الدراسي الأول، بمتابعة مباشرة من المدير العام للتعليم بالمنطقة الدكتور نايف بن عابد الزارع، وبالتكامل مع الإدارات المعنية وفق خطة عمل منظمة، إضافة إلى تنفيذ عددٍ من برامج التوجيه الطلابي لتقديم الدعم المناسب للطلاب والطالبات ولأسرهم من النواحي النفسية والاجتماعية والتربوية.
وأشار د. الزارع؛ إلى أن الاصطفاف الصباحي -حسب الدوام الشتوي- سيكون الساعة ٦:٤٥ صباحاً وبداية الحصة الأولى الساعة ٧ صباحاً.
وبيّن الثميري؛ أن الإدارة نشرت في حسابها الرسمي على منصة X ومنصات التواصل الاجتماعي الأخرى، عدداً من الرسائل التحفيزية والتشجيعية الموجهة للطلاب والطالبات ضمن حملتها الإعلامية المستمرة طيلة العام الدراسي التي تتضمّن رسائل توجيهية وتثقيفية وتعليمية، مشيداً بتعاون شركاء النجاح أولياء الأمور، وأهمية الشراكة بين الأسرة والمدرسة وتكامل الجهود بما ينعكس على مستوى الطلاب والطالبات ويحسّن من نواتج التعلم.