بخطة توعوية...."تعليم الرياض" يحتفي بيوم مبادرة "السعودية الخضراء"

تشارك الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض في فعاليات الاحتفاء بيوم مبادرة "السعودية الخضراء"، وذلك احتفاءً بإطلاق المبادرة في الــــ 27 من مارس 2021م، والتي تهدف إلى معالجة تحديات تغيرات المناخ.
وأكد مدير عام التعليم بمنطقة الرياض، الدكتور نايف بن عابد الزارع على أهمية المناسبة، والتي تهدف إلى التعريف بيوم مبادرة "السعودية الخضراء"، ورفع الوعي بجهود المملكة لمكافحة تغيّر المناخ، والتأكيد على الدور المهم لجميع فئات المجتمع في بناء مستقبل مستدام.
بدوره أوضح المتحدث الرسمي لتعليم الرياض عبدالسلام الثميري أن الإدارة أعدّت خُطتها التوعوية والتي تُنفذ عبر حملة إعلامية تتضمن رسائل اتصالية توعوية يتم بثها من خلال منتجات ومواد إعلامية متنوعة على مختلف المنصات الإعلامية، حيث أعدت ما يقارب من 30 منتجً إعلاميًا توعويًا في هذا الشأن.
وأوضح الثميري أن جميع مدارس المنطقة ستحتفي بهذا اليوم عبر حساباتها في منصات التواصل الاجتماعي، حيث تم إعداد خطة إعلامية لهذه المناسبة.