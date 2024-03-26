بخطة توعوية...."تعليم الرياض" يحتفي بيوم مبادرة "السعودية الخضراء"

بدوره أوضح المتحدث الرسمي لتعليم الرياض عبدالسلام الثميري أن الإدارة أعدّت خُطتها التوعوية والتي تُنفذ عبر حملة إعلامية تتضمن رسائل اتصالية توعوية يتم بثها من خلال منتجات ومواد إعلامية متنوعة على مختلف المنصات الإعلامية، حيث أعدت ما يقارب من 30 منتجً إعلاميًا توعويًا في هذا الشأن.