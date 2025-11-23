غدًا.. انطلاق مهرجان أمير حائل للفروسية بـ4 أشواط ودعم من الأمير فيصل بن خالد

تنطلق غدًا الاثنين 24 نوفمبر 2025 أولى منافسات مهرجان الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز لسباقات الخيل، وذلك على أرض ميدان الفروسية في منطقة حائل، إيذانًا ببدء الموسم الجديد الذي يستمر لمدة 15 أسبوعًا، وتُقام سباقاته كل يوم اثنين من الساعة 3:00 وحتى 5:30 مساءً.