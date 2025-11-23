غدًا.. انطلاق مهرجان أمير حائل للفروسية بـ4 أشواط ودعم من الأمير فيصل بن خالد

تنطلق غدًا الاثنين 24 نوفمبر 2025 أولى منافسات مهرجان الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز لسباقات الخيل، وذلك على أرض ميدان الفروسية في منطقة حائل، إيذانًا ببدء الموسم الجديد الذي يستمر لمدة 15 أسبوعًا، وتُقام سباقاته كل يوم اثنين من الساعة 3:00 وحتى 5:30 مساءً.
ويتكوّن سباق الغد، المدعوم من الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، من أربعة أشواط، خُصّص الشوط الأول منها لمفتوح الأفراس، فيما يُقام الشوط الثاني للجياد التي ربحت من (0–2)، أما الشوط الثالث فمفتوح لجميع الدرجات، ويُختتم السباق بالشوط الرابع المُخصّص لمواليد عام 2023م.
من جهته، أوضح مدير عام ميدان الفروسية بمنطقة حائل بندر التبيناوي أن إدارة الميدان أنهت جميع الاستعدادات لانطلاق الموسم، بجهود وتعاون اللجان المنظِّمة والعاملين، مشيرًا إلى الحرص على تنظيم موسم يليق بالمكانة التي تحظى بها رياضة الفروسية في المنطقة.