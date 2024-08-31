طقس السبت.. أمطارٌ متوقعة على 9 مناطق والرياض حاضرة

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى-، أن الفرصة لاتزال مهيَّأةً لهطول أمطارٍ رعديّة متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخاتٍ من البَرَد ورياحٍ نشطة على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة.
ووفق المركز: تكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاءٍ من مناطق: نجران، حائل، القصيم، جنوب الرياض، ولا يُستبعَد تكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة تصل إلى 60 كم/ساعة مع تكوُّن السحب الرعديّة الممطرة على الجزأين الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى ثلاثة أمتار مع تكوُّن السحب الرعديّة المُمطرة على الجزأين الأوسط والجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوُّن السحب الرعديّة المُمطرة على الجزأين الأوسط والجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.