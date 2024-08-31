طقس السبت.. أمطارٌ متوقعة على 9 مناطق والرياض حاضرة

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة تصل إلى 60 كم/ساعة مع تكوُّن السحب الرعديّة الممطرة على الجزأين الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى ثلاثة أمتار مع تكوُّن السحب الرعديّة المُمطرة على الجزأين الأوسط والجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوُّن السحب الرعديّة المُمطرة على الجزأين الأوسط والجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.