"عالية آل علي": نظام المعاملات المدنية جاء ليضيف إمكانية التعويض عن الضرر المعنوي

وأضافت "عالية آل علي" أنه جاء منظمًا لحياة المجتمع كافة في علاقة الفرد مع أسرته, وعلاقة الفرد بالأموال العينية والشخصية، وتطرق المنظم في هذا النظام لنظرية الظروف الطارئة وأثرها على العقود, كما حسم مسألة التعويض عن الضرر المعنوي بعد أن كان سابقًا محل خلاف بين الفقهاء في مسألة التعويض عن الضرر المعنوي؛ لأن الأصل عن التعويض عن الأشياء المادية التي يمكن قياسها بينما قالوا إن التعويض عن الضرر المعنوي لا يمكن قياسه، بالتالي لا يمكن التعويض عنه؛ لأنه لا يمكن قياسه، فجعلوا ذلك حجة في عدم التعويض عن الضرر المعنوي لأن الأشياء المعنوية التي قد تصيب الإنسان لا يمكن معرفة حجمها ولا يمكن قياسها ثم جاء النظام في جواز التعويض عن الأضرار المعنوية والاجتهاد بذلك.