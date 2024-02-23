الهيئة الملكية بالجبيل تحتفل بيوم التأسيس من خلال إقامة 22 فعالية

وتنوعت الفعاليات التي شملت 22 فعالية رئيسية بين أمسيات ثقافية وفعاليات شعبية وأنشطة تفاعلية، إضافة إلى عروض الخيل والصقور، والخيمة التراثية، ومسيرة الدراجات النارية، وعروض الطيران الشراعي، وأركان ترفيهية للصغار، وعدد من العروض الحية على امتداد شواطئ المدينة، بمشاركة فاعلة من مختلف فئات المجتمع بارتداء الأزياء التراثية.