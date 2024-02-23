الهيئة الملكية بالجبيل تحتفل بيوم التأسيس من خلال إقامة 22 فعالية

انطلقت، أمس، فعاليات الهيئة الملكية بالجبيل؛ احتفاءً بيوم التأسيس، بمشاركة مختلف القطاعات، والتي تستمر 11 يوماً، في 15 موقعاً بمدينة الجبيل الصناعية.
وتنوعت الفعاليات التي شملت 22 فعالية رئيسية بين أمسيات ثقافية وفعاليات شعبية وأنشطة تفاعلية، إضافة إلى عروض الخيل والصقور، والخيمة التراثية، ومسيرة الدراجات النارية، وعروض الطيران الشراعي، وأركان ترفيهية للصغار، وعدد من العروض الحية على امتداد شواطئ المدينة، بمشاركة فاعلة من مختلف فئات المجتمع بارتداء الأزياء التراثية.
وكانت إدارة الخدمات الاجتماعية بالهيئة الملكية بالجبيل قد حرصت على تنوع الفعاليات، وضمان استهدافها جميع شرائح المجتمع من أهالي الجبيل وزوارها، وتمكين مختلف القطاعات داخل المدينة المشاركة في فعاليات يوم التأسيس.