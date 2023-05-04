لرصد الأمراض الوبائية.. "الصحة" تطلق وحدة الأمراض المُعدية المتنقلة

وأوضحت هيئة الصحة العامة "وقاية"، أن هذه الوحدة تساهم في رفع القدرات الوطنية لرصد وتشخيص الأمراض المعدية ذات الخطورة العالية، عبر توفير منظومة المختبرات المتنقلة من المستوى الثالث، التي تضم جميع التجهيزات والتقنيات والأنظمة اللازمة للتشغيل، المستوفية للمعايير والاشتراطات العالمية للأمن والسلامة البيولوجية؛ مؤكدة أن جميع الكوادر الصحية التي تعمل في هذه المختبرات على مستوى عالٍ من الكفاءة والخبرة في هذا المجال، بعد أن تم تدريبهم في مراكز عالمية متقدمة في مجال مختبرات الاحتواء العالي.