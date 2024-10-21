"القمم والشيم" بحضور "تركي بن طلال".. "أردارا" تُعزِّز وجهة الوادي بشراكات عالمية

وتتمحور أعمال «Parsons» بالشراكة مع «SWA» في العديد من النطاقات الهندسية والمجالات الحيوية، بما في ذلك تأهيل وتطوير وادي أبها؛ ليكون واجهة مائية طوال العام، وذا تنوع بيئي وحيوي، إضافة إلى استحداث البحيرات والشلالات والواجهات المائية على الوادي، وتطوير البنية التحتية المستدامة، والمرافق العامة، وحلول الطاقة المتجددة، وتصميم أعمال تصريف مياه الأمطار والسيول، وتنسيق المواقع الطبيعية، وتصميم الطرق ووسائل النقل الحيوي المتعددة، وتصميم شبكات الاتصالات وحلول المدن الذكية. وكذلك تصميم الساحات العامة والتجميل البيئي الطبيعي والغطاء الأخضر، وتطوير أنظمة الري، وتصميم المرافق العامة والحدائق وجسور المشاة، بما يتناغم مع طبيعة أبها ومناخها، وتراث منطقة عسير.