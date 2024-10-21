"القمم والشيم" بحضور "تركي بن طلال".. "أردارا" تُعزِّز وجهة الوادي بشراكات عالمية

بحضور الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير رئيس مجلس إدارة هيئة تطويرها، ورئيس مجلس إدارة شركة "أردارا" للتطوير، وقَّعت "أردارا"، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، عقودًا استراتيجية مع كل من شركة «Parsons» العالمية، وشركة التصميم المعمارية «OBMI».
ويمثل هذا التوقيع البت في أعمال التصاميم الهندسية لتطوير وجهة الوادي، باكورة مشاريع أردارا؛ ليتناغم مع الطبيعة والهوية العمرانية المعتمدة لمنطقة عسير، والمتوافقة مع استراتيجية منطقة عسير "القمم والشيم".
وتتمحور أعمال «Parsons» بالشراكة مع «SWA» في العديد من النطاقات الهندسية والمجالات الحيوية، بما في ذلك تأهيل وتطوير وادي أبها؛ ليكون واجهة مائية طوال العام، وذا تنوع بيئي وحيوي، إضافة إلى استحداث البحيرات والشلالات والواجهات المائية على الوادي، وتطوير البنية التحتية المستدامة، والمرافق العامة، وحلول الطاقة المتجددة، وتصميم أعمال تصريف مياه الأمطار والسيول، وتنسيق المواقع الطبيعية، وتصميم الطرق ووسائل النقل الحيوي المتعددة، وتصميم شبكات الاتصالات وحلول المدن الذكية. وكذلك تصميم الساحات العامة والتجميل البيئي الطبيعي والغطاء الأخضر، وتطوير أنظمة الري، وتصميم المرافق العامة والحدائق وجسور المشاة، بما يتناغم مع طبيعة أبها ومناخها، وتراث منطقة عسير.
كما تعمل هذه الشركات بالتعاون مع استشاريين عالميين متخصصين؛ لضمان تقديم أفضل التصاميم العالمية لتنفيذ وجهة "الوادي"، التي ستحتوي على أنماط فنية مختلفة من خلال الفنون المعروضة في المناطق العامة، وتصميم وتنفيذ الواجهات والمعالم المائية ذات الطابع الديناميكي، وتصميم وتنفيذ الإضاءات واللوحات الإرشادية الذكية.
وقد تم اختيار شركة التصميم المعمارية «OBMI» مصممًا رئيسيًّا لمشروع "الوادي" بعد فوزها في منافسة عالمية، طرحتها "أردارا" هذه السنة بدعوات خاصة لكبرى شركات التصاميم المعمارية المعروفة بإنجازاتها المرموقة وتصميمها لأهم المعالم العقارية على المستوى الدولي.
وتُعتبر هذه المرحلة أولى مراحل المشروع، وتضم في قلبها مجموعة من الأصول المميزة والتصاميم المعمارية الجذابة لوجهة فريدة، وتشمل فندقًا فاخرًا من فئة خمس نجوم، وآخر من فئة أربع نجوم، ومركزًا صحيًّا شاملاً، إضافة إلى مرافق تجارية حديثة، سيتم تنفيذها وفق أعلى المعايير.
وتضم أيضًا وحدات سكنية، تُعبِّر عن أسلوب حياة نابض، وتحمل علامات تجارية عالمية، وحدائق عامة، ضمن مجال من المسطحات الخضراء، وممشى على الواجهة المائية الخلابة، التي تتخللها التحف الفنية المتنوعة؛ ما يضيف بُعدًا جماليًّا وترفيهيًّا للمشروع، يعزز من جاذبية وجهة "الوادي".
كما أن «OBMI» تتمتع بتاريخ يمتد لأكثر من 85 عامًا، وتوجد في 87 دولة حول العالم، وقد حازت العديد من الجوائز الدولية في مجال التصميم، وتُعدُّ شريكًا أساسيًّا، ساهم في تصميم أرقى الأصول الفندقية على مستوى العالم.
وفي هذا السياق، أعرب الأمير تركي بن طلال، رئيس مجلس "أردارا"، عن امتنانه للقيادة العظيمة على دعمها المتواصل لتحقيق مستهدفات استراتيجية منطقة عسير "القمم والشيم"، وقال: "إن رؤيتنا لوجهة (الوادي) تتجاوز مجرد التطوير العقاري، بل هي بهدف تحقيق تحوُّل نوعي للمنطقة؛ إذ تحتضن مزيجًا متوازنًا من الأصالة والحداثة. ومن خلال هذه الشراكات الاستراتيجية لا نسعى فقط لبناء وجهة جاذبة، بل لخلق محور اقتصادي وثقافي، يربط عسير بالعالم".
وأضاف العضو المنتدب لشركة "أردارا"، الأستاذ نايف بن صالح الحمدان: "تمثل هذه الشراكات حجر الأساس في رسم معالم مشروع (الوادي)، الذي يهدف لخلق وجهة نابضة بالحياة في قلب أبها، وتقديم بنية تحتية متينة، وتصاميم معمارية، تعزز جاذبية المنطقة، وتبرز هويتها الثقافية؛ ما يعزز فرص الاستثمار المستدام في وجهة تُبنى وفق أعلى المعايير العالمية".
ويعدُّ هذا التوقيع خطوة استراتيجية مهمة في مسيرة وجهة الوادي؛ إذ يشكل هذا التعاون مع الخبرات العالمية خطوة نحو تحقيق رؤية شاملة، تهدف إلى تطوير وجهة متكاملة ومستدامة، تضفي بُعدًا جديدًا على المنطقة.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الشراكات في تسريع وتيرة العمل في وجهة الوادي، التي تمتد على مساحة 2.5 مليون متر مربع، وتوفر أكثر من 30% من مساحة المشروع كمساحات خضراء مفتوحة، و16 كم من الوجهات المائية، تمتد على نطاق الوجهة، و17 كم من المسارات الرياضية، والأنشطة الثقافية والمجتمعية، معززة بذلك الجوانب الاقتصادية والثقافية والتراثية لمدينة أبها ومنطقة عسير.