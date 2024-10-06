بعد 29 عاماً.. وعود تسليم مخطط "امزولي" بجازان حلمٌ ينتهي في الأدراج

وبيّن عددٌ من السكان لـ «سبق»، أن أكثر من 60 مستفيداً كانوا يسكنون القرية قبل نزع الملكيات، ووضع مخطط بديل كتعويض لهم؛ لافتين إلى أن منهم مَن تُوفي قبل أن يرى هذا المخطط النور والذي سُلّم لـ"الأمانة"، مشيرين إلى أن المعاناة مستمرة ما بين أروقة "الأمانة"؛ المسؤول الأول، وبعض الجهات الأخرى، حيث تنتهي كلها بوعودٍ لم تنفذ حتى الآن.