خلال رمضان.. 1100 طالب وطالبة بجامعة طيبة يقدمون خدمات تطوعية للمصلين بالمسجد النبوي

وتَضمنت المجالات التطوعية التي يقدّمها منسوبو الجامعة، المساندة في استقبال وتطييب قاصدي المسجد النبوي، وتوزيع وجبات الإفطار وعبوات السقيا، ومساعدة الزوار في خدمات التوجيه والإرشاد المكاني وتنظيم الحشود، إضافة إلى المساندة الميدانية باللغات في مواقع الترجمة، ومساعدة كبار السن وذوي الإعاقة بالمسجد النبوي، وتنظيم المرافق وخدمة الزائرين، والمساندة بمعالجة الظواهر والسلوكيات السلبية، والمساندة بتفويج الزائرات في الروضة الشريفة خلال أوقات الزيارة، والمشاركة في برنامج "الزائر الصغير" التي تنفّذها الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.