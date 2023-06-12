مركز التلاوات القرآنية يوقّع 4 اتفاقيات شراكة لتقديم محتوىً قرآني وحديثي مميز

وقّع المركز السعودي للتلاوات القرآنية والأحاديث النبوية، التابع لهيئة الإذاعة والتلفزيون، اتفاقيات شراكة نوعية مع أربع جهات متخصصة، بهدف تبادل الخبرات وتكاتف الجهود والإفادة من إمكانات كل جهة في اختصاصها، لتقديم محتوىً قرآني وحديثي مميز يبث عبر مختلف وسائل الإعلام المسموع والمرئي.
وقد وقّع المشرف العام على المركز عبدالرحمن الشايع اتفاقية تعاون مع شبكة السنة النبوية، ومثّلها المشرف العام الأستاذ الدكتور فالح الصغير، وتشتمل الشراكة على إعداد محتوى من السنة النبوية، وتقديم السنة النبوية في قوالب مبتكرة، وتقديم منتجات منوعة شكلاً ومضموناً.
كما وقّع "الشايع" أيضًا شراكة أخرى مع "مركز تفسير"، تنص على إنتاج مصحف مفسر، ومنتجات متنوعة شكلاً ومضموناً من تفسير القرآن الكريم، وتقديم موضوعات القرآن في قوالب مبتكرة. ومثّله، مدير عام مركز تفسير الأستاذ الدكتور عبدالرحمن الشهري.
وأما الشراكة الثالثة، فوقّعها المشرف العام على مركز التلاوات القرآنية والسنة النبوية، مع جمعية "المقارئ القرآنية"، مثّلها نائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور "عبدالله الجارالله"، وتنص على تطوير أداء القراء وتأهيلهم لتسجيل المصاحف المرتلة، وترشيح وتطوير المجيزين للمصاحف، واستقطاب وترشيح القراء المتميزين.
ووقّع "الشايع" أخيرًا مذكرة التعاون مع مركز الماهر لإتقان القرآن وأدائه وتفسيره، بهدف تطوير أداء القراء وتأهيلهم لتسجيل المصاحف المرتلة، واستقطاب وترشيح القراء المتميزين، وبناء اللوائح التنفيذية لتسجيل المصاحف والتلاوات، ومثّله مدير المركز الدكتور عبدالرحمن العليان.
يشار إلى أن المركز السعودي للتلاوات القرآنية والأحاديث النبوية يُعد من المشاريع الجديدة التي قدمتها هيئة الإذاعة والتلفزيون ويعمل على إنتاج الصوتيات القرآنية والنبوية وتغذية القنوات والإذاعات والمنصات الرقمية بالمحتوى المُتقن علمياً وفنياً.