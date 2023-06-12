مركز التلاوات القرآنية يوقّع 4 اتفاقيات شراكة لتقديم محتوىً قرآني وحديثي مميز

وقد وقّع المشرف العام على المركز عبدالرحمن الشايع اتفاقية تعاون مع شبكة السنة النبوية، ومثّلها المشرف العام الأستاذ الدكتور فالح الصغير، وتشتمل الشراكة على إعداد محتوى من السنة النبوية، وتقديم السنة النبوية في قوالب مبتكرة، وتقديم منتجات منوعة شكلاً ومضموناً.