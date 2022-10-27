"حقوق الإنسان" تنوه بجهود المملكة في رعاية حقوق السجناء والموقوفين

وأكد أن أنظمة المملكة أولت اهتمامًا كبيرًا بحقوق السجناء والموقوفين، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار دور الهيئة الرقابي واختصاصاتها في الاطمئنان، والوقوف بشكل دوري على مدى تمتع المحكومين والموقوفين بحقوقهم التي كفلتها الأنظمة، والتزامات المملكة التعاقدية.