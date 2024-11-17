شاهد.. السفير الأمريكي يخوض تجربة قيادة “لوسيد” برفقة البطلة السعودية مشاعل العبيدان

وفي حديثه عن التجربة، قال السفير راتني: “لقد مر عام وأنا أتطلع لقيادة إحدى هذه السيارات. إنها مثال رائع على الشراكة الأمريكية السعودية في مجال التقنية والتصنيع، ومن الرائع رؤية هذه السيارة هنا في المملكة.”