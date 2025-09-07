المرور السعودي يحذر من أخطاء شائعة عند التجاوز حفاظًا على السلامة المرورية

وأوضحت أن من أبرز هذه الأخطاء عدم إعطاء الإشارات اللازمة قبل التجاوز، أو إهمال النظر في المرايا الجانبية لمراقبة حركة الطريق، إضافة إلى التجاوز من جهة اليمين أو من كتف الطريق، وهي ممارسات مخالفة للأنظمة المرورية وتشكل تهديدًا مباشرًا للسلامة العامة.