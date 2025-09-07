المرور السعودي يحذر من أخطاء شائعة عند التجاوز حفاظًا على السلامة المرورية

شددت الإدارة العامة للمرور على أهمية اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة قبل القيام بعملية التجاوز على الطرق، مؤكدة أن بعض الأخطاء الشائعة قد تتسبب في حوادث خطيرة وتعريض حياة السائقين والركاب للخطر.
وأوضحت أن من أبرز هذه الأخطاء عدم إعطاء الإشارات اللازمة قبل التجاوز، أو إهمال النظر في المرايا الجانبية لمراقبة حركة الطريق، إضافة إلى التجاوز من جهة اليمين أو من كتف الطريق، وهي ممارسات مخالفة للأنظمة المرورية وتشكل تهديدًا مباشرًا للسلامة العامة.
وأكدت الإدارة أن الالتزام بالتعليمات المرورية يساهم في تعزيز انسيابية الحركة المرورية وتقليل نسبة الحوادث، داعية جميع السائقين إلى توخي الحذر والانتباه عند القيادة، والعمل دائمًا على جعل السلامة أولوية قصوى.