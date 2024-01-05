"ضيوف برنامج خادم الحرمين" يؤدون صلاة الجمعة في المسجد النبوي
أدى ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة، الذين يمثلون الدفعة الـ15 للبرنامج، الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، البالغ عددهم 250 من الشخصيات الإسلامية البارزة من 14 دولة من شرق آسيا، اليوم صلاة الجمعة في الحرم النبوي، وسط منظومة متكاملة من الخدمات النوعية.
واستمع الضيوف لخطبة الجمعة، مبتهلين إلى المولى القدير أن يتقبل منهم صالح أعمالهم، داعين الله -عز وجل- أن يوفق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لكل خير، وأن يجمع كلمة المسلمين ويوحّد صفهم على الخير والهدى، وأن يحفظ للمملكة أمنها ورخاءها وعزّها، معربين عن شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده -حفظهما الله- على استضافتهم ضمن هذا البرنامج؛ لأداء مناسك العمرة وقضاء أيام عدة في طيبة الطيبة، والصلاة في الحرم النبوي الشريف.
ونوّه الضيوف بما قُدِّم لهم من خدمات متميزة منذ مغادرتهم بلادهم إلى وصولهم للمدينة المنورة وإقامتهم فيها وبعناية ورعاية المملكة للإسلام والمسلمين، حيث قدمت لهم -وما زالت تقدّم- كل أنواع الدعم والمساعدات لما يخدم الإسلام والمسلمين، مؤكدين أن من ثمار برنامج العمرة والزيارة تحقيق اللقاء والتواصل المستمر مع المسلمين في أنحاء العالم.
وتوجد الدفعة الخامسة عشرة من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة هذه الأيام في المدينة المنورة للصلاة في المسجد النبوي وزيارة المساجد والمواقع التاريخية، ثم يتوجهون إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة وإكمال البرامج المُعدّة لهم.