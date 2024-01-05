"ضيوف برنامج خادم الحرمين" يؤدون صلاة الجمعة في المسجد النبوي

واستمع الضيوف لخطبة الجمعة، مبتهلين إلى المولى القدير أن يتقبل منهم صالح أعمالهم، داعين الله -عز وجل- أن يوفق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لكل خير، وأن يجمع كلمة المسلمين ويوحّد صفهم على الخير والهدى، وأن يحفظ للمملكة أمنها ورخاءها وعزّها، معربين عن شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده -حفظهما الله- على استضافتهم ضمن هذا البرنامج؛ لأداء مناسك العمرة وقضاء أيام عدة في طيبة الطيبة، والصلاة في الحرم النبوي الشريف.