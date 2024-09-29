3.1 مليون نخلة وإنتاج سنوي يتجاوز 116 ألف طن.. فرص تسويق وتصدير عالمية بالعلا

تشتهر محافظة العلا بزراعة النخيل منذ مئات السنين، إذ تنتشر فيها واحات النخيل على امتداد الوادي، الذي كان يعرف قديمًا بوادي القرى، ليس فقط على مستوى الزراعة فحسب بل تعدى إلى البيع والتصدير، حيث كانت تعبر قوافل الحجيج والتجارة، وتتم عملية مقايضة التمور بمقابل منتجات أو سلع أو بضائع أو خدمات أخرى، واستمرت تلك العملية وتطورت من خلال بيعها وتسويقها من خلال منصات متنوعة داخل وخارج المملكة، إلى أن أصبحت إحدى أهم الروافد الاقتصادية في وقتنا الحاضر.