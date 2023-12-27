وزير الخارجية: الخطاب الملكي يؤكد نهج السعودية الثابت القائم على احترام السيادة الوطنية

وأشار وزير الخارجية، إلى الدور الريادي لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - في تعزيز مكانة المملكة الدولية كونها وسيطةً للسلام ومنارةً للإنسانية، لافتاً إلى استضافة المملكة لعدد من القمم التي جمعت أكثر من (100) دولة في العام الماضي، وعقد القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، لإيجاد حراك عربي وإسلامي مشترك، للضغط على المجتمع الدولي نحو اتخاذ مواقف جادة وحازمة لوقف العدوان الإسرائيلي، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.