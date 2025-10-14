الدفاع المدني يوضح الطرق الصحيحة للإخلاء في حال وقوع حريق

في إطار جهود التوعية والوقاية، نشر الدفاع المدني إرشادات توعوية توضح الخطوات الصحيحة الواجب اتباعها عند وقوع حادث حريق، وذلك لضمان إخلاء آمن وسريع وتقليل المخاطر على الأرواح.
وأكدت التعليمات أهمية اتباع المسارات والمخارج الآمنة المؤدية للخارج، مع عدم استخدام المصاعد والاعتماد على السلالم فقط، والتوجه إلى نقطة التجمع المحددة مع التأكد من وصول جميع الأفراد إليها.
وشدد الدفاع المدني على ضرورة تركيب أجهزة الإنذار والإطفاء، والتعامل معها بجدية في حال انطلاقها، إلى جانب عدم الرجوع إلى موقع الحادث نهائيًا لأي سبب.
وتأتي هذه التوجيهات ضمن حملة #الوقاية_أمان، التي تهدف إلى تعزيز ثقافة السلامة العامة ورفع الوعي المجتمعي بمخاطر الحريق وكيفية التعامل معها.