جراحة دقيقة تُنقذ ستينيًّا من "بداية فتق مميت للمخ" بالطائف

وأوضحت صحة الطائف في بيان وصل "سبق" أنهُ "بعد إجراء الأشعة المقطعية للمخ تبين وجود تجمع دموي ما بعد الحاد كبير تحت الأم الجافية على الفص الأمامي والجانبي والصدغي الأيسر بالمخ، مع بداية تحرك لهم إلى الجانب الأيمن "بداية فتق مميت للمخ"، كما أظهرت التحاليل نقصًا شديدًا في الصفائح الدموية".