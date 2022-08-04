إطلاق الفيلم التسويقي الرسمي لـ"نزال البحر الأحمر"

وتم تصوير الفيلم في مواقع عديدة تشمل مدينة الملك عبدالله الرياضية ومنطقة جدة التاريخية "البلد"، إلى جانب لقطات من تدريبات "أوسيك" على شاطئ البحر الأحمر وتمرينات "جوشوا" على أرض الملعب.

وتم استخدام أحدث تقنيات التصوير والإنتاج لضمان الحصول على أفضل جودة حيث تم استخدام كاميرات Sony Venice بعدسةPanavision B Series Anamorphic النادرة، بالإضافة إلى فنيّ ألوان على مستوى أفلام هوليوود.