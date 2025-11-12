مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر يُنهي معاناة أربعيني مع مضاعفات السمنة بعد أن تجاوز وزنة الــ 203 كجم

أنهى مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر، معاناة مريض يبلغ من العمر 48 عاماً، تجاوز وزنه الــ 203 كجم، وذلك بإجراء عملية تكميم ناجحة بالمنظار.
ذكر ذلك الدكتور عبدالعزيز الضبيب استشاري جراحات السمنة والمناظير، رئيس الفريق الطبي المعالج.
والذي أضاف بأن المراجع حضر للمستشفى، وهو يشكو من عدة أعراض ترتبت على سمنته المفرطة، كإختناق التنفس وقت النوم وحاجته لاستخدام الأجهزة للمساعدة في ذلك، وصعوبة الحركة وآلام شديدة في مفاصل الركبتين والكاحلين وعدم القدرة على أداء أنشطته اليومية، مشيراً إلى أنه تم إخضاعه إلى عدة فحوصات طبية، بدأت بالتصوير الشعاعي للصدر والتحاليل المخبرية، ومتابعته مع عدد من التخصصات الطبية مثل عيادة القلب والتغذية والغدد والسكر والتخدير.
مفيداً بأن الفريق الطبي عقب دراستهم لكافة نتائج التحاليل والفحوصات أجازوا إجراء التدخل الجراحي.
مشيراً إلى أن عملية التكميم استغرقت ساعة ونصف تحت التخدير العام، وتم فيها استخدام تقنيات المنظار، من خلال عمل 3 فتحات صغيرة بالبطن، وقد تكللت جهود الفريق الطبي بالنجاح، دون أية مضاعفات ولله الحمد، نقل بعدها المراجع إلى العناية المركزة لمدة 24 ساعة، وعقب الإطمئنان على وضعه الصحي وتحسن المؤشرات الحيوية ، تم نقله إلى جناح التنويم لمدة 24 ساعة أخرى، وقد تم إعطائه برنامج غذائي خاص له، خرج بعدها من المستشفى وهو بصحة جيدة، مع وضع برنامج للمتابعة الدورية في العيادة ومراقبة مراحل فقدان الوزن، وذلك وصولاً للوزن المثالي في الوقت المحدد بإذن الله تعالى.
الجدير بالذكر أن مراكز علاج السمنة بمستشفيات الدكتور سليمان الحبيب، توفر حلولاً متكاملة ، تتضمن العلاج الغذائي والسلوكي والرياضي، إلى جانب الخيارات الجراحية الآخرى، للقضاء على زيارة الوزن والبدانة، من خلال إستشاريين متخصصين.