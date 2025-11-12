مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر يُنهي معاناة أربعيني مع مضاعفات السمنة بعد أن تجاوز وزنة الــ 203 كجم

مشيراً إلى أن عملية التكميم استغرقت ساعة ونصف تحت التخدير العام، وتم فيها استخدام تقنيات المنظار، من خلال عمل 3 فتحات صغيرة بالبطن، وقد تكللت جهود الفريق الطبي بالنجاح، دون أية مضاعفات ولله الحمد، نقل بعدها المراجع إلى العناية المركزة لمدة 24 ساعة، وعقب الإطمئنان على وضعه الصحي وتحسن المؤشرات الحيوية ، تم نقله إلى جناح التنويم لمدة 24 ساعة أخرى، وقد تم إعطائه برنامج غذائي خاص له، خرج بعدها من المستشفى وهو بصحة جيدة، مع وضع برنامج للمتابعة الدورية في العيادة ومراقبة مراحل فقدان الوزن، وذلك وصولاً للوزن المثالي في الوقت المحدد بإذن الله تعالى.