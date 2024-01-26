15 زيارة ومشاركة دولية لمنصة "نسك" خلال 2023 للارتقاء بالخدمات المُقدَّمة للمعتمرين والزوَّار.. هنا التفاصيل

جاء إطلاق منصة "نسك" لتسهيل رحلة زوار الحرمين الشريفين في عام 2022، كإنجاز مهم في تطوير الخدمات المقدمة للمعتمرين والزائرين، وإثراء تجربتهم الدينية والثقافية؛ إذ تهدف المنصة التي أطلقتها الهيئة السعودية للسياحة، بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة، إلى تمكين المعتمرين والزائرين من تخطيط رحلاتهم كاملة، بدءًا من التعرف على أنواع التأشيرات المختلفة، وطرق التقديم عليها، إلى حجز الفنادق والباقات والتنقلات، وإثراء تجربتهم عبر زيارة المواقع التاريخية والثقافية حتى العودة إلى بلدانهم.
وحرص القائمون على المنصة خلال عام 2023 على توسيع قاعدة الشراكات مع المستثمرين في القطاع الخاص من شركات العمرة والسفر في عدد من بلدان العالم؛ ما يساهم في زيادة الخيارات المتاحة أمام المعتمرين، وزيادة التنافسية بين الشركات المقدمة للراغبين في أداء العمرة والزيارة.
وقد نجحت "نسك" في عقد تلك الشراكات من خلال تنظيم عدد من اللقاءات الإقليمية والدولية خلال العام المنصرم؛ للتعريف بالخدمات والتسهيلات التي تقدمها السعودية للارتقاء بخدمة ضيوف الرحمن.
وتوزعت هذه اللقاءات على 15 دولة، هي: الجمهورية الجزائرية، والعراق، وماليزيا، وقطر، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية بنغلاديش الشعبية، والمملكة الأردنية الهاشمية،، والمملكة المغربية، وتونس، ومملكة البحرين، وجمهورية الهند. إلى جانب المشاركة في معارض السفر والسياحة العالمية، مثل معرض ITB في برلين، ومعرض ATM في دبي، ومعرض WTM في المملكة المتحدة، ومعرض QTM في دولة قطر. وقد أسهمت هذه المشاركات في التعريف بالمنصة بين أكثر من 1500 شريك في قطاع العمرة والسفر، وتوقيع 500 اتفاقية تجارية مع شركات السفر والعمرة العالمية.
استهلت "نسك" لقاءاتها التعريفية بزيارة إلى الجزائر في مطلع عام 2023، تبعها لقاء تعريفي في دولة العراق، ثم دولة ماليزيا، تبعتها زيارة إلى قطر.
وهدفت هذه اللقاءات إلى استعراض الحوافز والتسهيلات التي تقدمها المملكة العربية السعودية عبر منصة "نسك" لقاصدي مكة المكرمة والمدينة المنورة، التي تتيح عددًا من الخيارات المتنوعة لإصدار تأشيرة القدوم إلى السعودية بكل يسر وسلاسة وسهولة، مع زخم وافر من المعلومات والباقات لإثراء تجربة ضيوف الرحمن.
كما قدمت هذه اللقاءات لكبرى شركات الحج والعمرة في هذه الدول شرحًا للخطوات التطويرية التي اعتمدتها على التوالي حكومة خادم الحرمين الشريفين.
استأنفت "نسك" لقاءاتها التعريفية بزيارة إلى جمهورية باكستان في شهر أغسطس 2023، عقدت خلالها لقاءات عدة في العاصمة إسلام أباد ومدينة كراتشي؛ لبحث سبل التعاون المشترك، والاستفادة من التقنيات والخدمات المتاحة، التي تسهم في تحسين تجربة ضيوف الرحمن، فضلاً عن معالجة التحديات التي تواجه المعتمرين.
وتلا ذلك زيارة إلى العاصمة البنجالية "دكا"، شهدت تسليط الضوء على أهداف المنصة، والتعريف بكيفية الاستفادة من مختلف الخدمات والباقات التي تعزز من رحلتهم الدينية، مع إمكانية تمديد إقامتهم، وزيارة مختلف الأماكن التاريخية في السعودية؛ وهو ما يثري تجربتهم.
تعد الأردن واحدة من أبرز الوجهات في منطقة الشرق الأوسط؛ ما جعلها هدفًا استراتيجيًّا لـ"نسك"؛ إذ شهدت أجنحة المنصة وعروضها التفاعلية التي أُقيمت بأحد أسواق عمَّان الشهيرة، بمشاركة 300 جهة من القطاع الخاص، إقبالاً لافتًا من المواطنين والمقيمين في الأردن، الذين تعرفوا على الخدمات والتسهيلات والتجارب.
استعرض القائمون على "نسك" في مناقشاتهم مع المسؤولين الحكوميين وشركات العمرة بالمغرب التسهيلات والخدمات المُقدَّمة للمعتمرين والزائرين القادمين إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة، التي أسهمت في قدوم أكثر من 195 ألف معتمر خلال عام 1444هــ. وكان من نتائج اللقاء رفع الطاقة الاستيعابية للنقل الجوي بنسبة 50% عبر شركة طيران ناس في موسم رمضان لعام 1445هــ، وزيادة الطاقة الاستيعابية بنسبة 30% في مواسم العمرة عبر شركة الخطوط الجوية السعودية، مع زيادة تدريجية في الرحلات إلى 68 رحلة شهرية، وخفض أسعار التذاكر بنسبة 10%، إضافة إلى السماح بزيادة الأوزان لكل معتمر بنسبة تصل إلى50%.
وفي تونس أسهمت التسهيلات التي قدمتها السعودية لشركات العمرة والسفر التونسية في زيادة عدد المعتمرين والزائرين التونسيين العام الماضي 1444هــ. وأعلن وزير الحج والعمرة، الدكتور توفيق الربيعة، خصمًا بـ15% على الرحلات الجوية خلال موسم العمرة للمعتمرين القادمين من تونس عبر الخطوط السعودية، وزيادة السعة المقعدية للرحلات الجوية بين البلدين الشقيقين في مواسم العمرة عبر الخطوط السعودية، إلى جانب تدشين رحلات مجدولة من مدينة "جربة" التونسية ابتداء من ديسمبر 2023، وتسيير رحلات موسمية للمدينة المنورة، وإطلاق تأشيرة العبور المجانية لمدة أربعة أيام للتونسيين، المدمجة في تذكرة السفر عبر النواقل الوطنية السعودية، عطفًا على افتتاح مركز "تأشير".
كان من أبرز المشاركات الخارجية لمنصة "نسك" مشاركتها في معرض برلين الدولي ITP مارس 2023، وذلك ضمن جناح الهيئة السعودية للسياحة. وسلط الجناح الأضواء على ما تقدمه منصة "نسك" من تسهيلات وخدمات وباقات، تسهم في إثراء تجربة قاصدي مكة والمدينة عطفًا على إبرام الشراكات مع شركات السفر والعمرة الألمانية.
وبعد ذلك جاءت مشاركة "نسك" الأولى في معرض سوق السفر العربي ATM بدبي - مايو 2023، بمعية أكثر من 20 شريكًا من شركات العمرة وتنظيم الرحلات وتقديم الخدمات لضيوف الرحمن.
وجاءت مشاركة "نسك" بمعرض سوق السفر العالمي بلندن 2023 ضمن جناح الهيئة السعودية للسياحة، الذي كان أكبر جناح مشارك في الحدث؛ بهدف التعريف بالخدمات التي تقدمها المنصة لتسهيل أداء مناسك العمرة للمعتمرين والزائرين وقاصدي مكة المكرمة والمدينة المنورة من جميع أنحاء العالم.
ويعد معرض سوق السفر العالمي أكبر حدث عالمي في قطاعَي السفر والسياحة؛ إذ شارك بصحبة جناح الهيئة السعودية للسياحة أكثر من 75 شريكًا، يمثلون أهم الوجهات السياحية، كالعلا، والدرعية، والسودة، وجدة التاريخية، وعدد من الوزارات والهيئات، إلى جانب أهم سلاسل الفنادق العالمية، وشركات الطيران، وشركات السفر والسياحة، ومنظمي الرحلات السياحية، إضافة إلى عدد من شركاء منصة "نسك".
كما شاركت "نسك" في معرض قطر الدولي للسياحة والسفر في العاصمة القطرية الدوحة تحت شعار "استكشاف الأماكن والشعوب والثقافات"، وذلك ضمن جناح الهيئة السعودية للسياحة؛ لتعزيز وبناء الشراكات مع منظمي رحلات العمرة، وتسهيل رحلة المعتمرين والزوار، وإثراء تجربتهم، والتعريف بالخدمات الجديدة المقدمة لضيوف الرحمن.. كما كانت فرصة للتواصل مع كبار العاملين في هذا القطاع.
حصد آخر اللقاءات التعريفية لـ"نسك" في عام 2023 في الهند حضورًا لافتًا؛ فقد شهد المعرض المصاحب مشاركة أكثر من 1000 شريك تجاري من القطاع الخاص، يمثلون 700 شركة هندية، بمشاركة 40 شركة سعودية من الجهات العاملة في قطاعَي العمرة والسفر؛ إذ تعد الهند من أهم الأسواق السياحية في العالم، ومن المتوقع أن تصبح أكبر سوق سياحي للسعودية بحلول 2030، بواقع 7.5 مليون زائر.