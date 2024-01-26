15 زيارة ومشاركة دولية لمنصة "نسك" خلال 2023 للارتقاء بالخدمات المُقدَّمة للمعتمرين والزوَّار.. هنا التفاصيل

وتوزعت هذه اللقاءات على 15 دولة، هي: الجمهورية الجزائرية، والعراق، وماليزيا، وقطر، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية بنغلاديش الشعبية، والمملكة الأردنية الهاشمية،، والمملكة المغربية، وتونس، ومملكة البحرين، وجمهورية الهند. إلى جانب المشاركة في معارض السفر والسياحة العالمية، مثل معرض ITB في برلين، ومعرض ATM في دبي، ومعرض WTM في المملكة المتحدة، ومعرض QTM في دولة قطر. وقد أسهمت هذه المشاركات في التعريف بالمنصة بين أكثر من 1500 شريك في قطاع العمرة والسفر، وتوقيع 500 اتفاقية تجارية مع شركات السفر والعمرة العالمية.